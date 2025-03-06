وزير الرياضة: أفلام بروس لي وجاكي شان جذبتني لاختيار الكاراتيه بدلا من الكرة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اختياره ممارسة رياضة الكاراتيه لعدم ميله لكرة القدم التي كانت شائعة في ذلك الوقت، لا سيما وأن موهبته لم تكن تتجه لكرة القدم بشكل كبير.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بداية» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «كل الناس كانت بتلعب كرة قدم أنا فكرت مبكرا ليه لازم ألعب كورة وأنا موهبتي لم تكن في الكرة بشكل كبير.. كان فيه أفلام كثيرة عن الدفاع عن النفس، وكان فيه لاعب شهير جدًا اسمه بروس لي وجاكي شان، كنا نشاهد أفلامهم؛ جذبتني إلى اللعبة، حبيت أمارسها فاخترت الكاراتيه، ولعبت كونغ فو فترة مثل بروس لي، رغم أنها لم تكن لعبة منتشرة لكن لعبتها بسبب لياقتها».

وأضاف أن رياضة الكاراتيه كانت تتيح فرصًا للفوز ببطولات، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بامتلاكه موهبة ليبدأ بعد فترة سريعة في تحقيق البطولات.

وعن تجربته في الدفاع عن النفس، قال: «أنا مبتخانقش خالص، لكن عندي إحساس وثقة إني أقدر أعمل حاجة محدش يقدر يعملها، كنت سريع الحركة، وفي وقت من الأوقات لما كان بيبقى فيه موقف، كنت بقدر أدافع عن نفسي كويس».

وأشار إلى أن دراسته الجودو بعد دخوله كلية التربية الرياضية حققت له تكاملا بين الرياضتين في الدفاع عن النفس، منوها إلى أنه ما زال يحافظ على لياقته البدنية من خلال التمارين الرياضية والذهاب إلى الجيم.