شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بالنادي الاجتماعي بمدينة الوقف، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بجانب جميع العاملين بالوحدة المحلية.

وقال محافظ قنا، في بيان اليوم الخميس، إن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، داعيًا جميع الجهات إلى تكثيف جهودها لضمان تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتموين، والمرافق العامة.

كما أعرب المحافظ، عن تقديره للجهود التي تبذلها كل القطاعات التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية الإخلاص في العمل وتعزيز روح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة.

وعقد المحافظ، اجتماعًا مع العاملين بالوحدة المحلية، حيث وجّه الإدارة الهندسية بضرورة تكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة لإزالة أي تعديات فور رصدها، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.