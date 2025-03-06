تركيا تطالب حزب العمال الكردستاني بتسليم سلاحه على الفور

قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن تركيا طالبت اليوم الخميس حزب العمال الكردستاني المحظور بحل نفسه وتسليم سلاحه "على الفور وبدون شروط"، بعد دعوة من مؤسس الحزب المحتجز عبدالله أوجلان.

وكان أوجلان، قد طالب الحزب في 27 فبراير الماضي، بتسليم سلاحه وحل نفسه، كما أعلن الحزب، وقف إطلاق النار بعد يومين.

وقالت مصادر وزارة الدفاع، إن أنقرة خلصت إلى أن مناشدة أوجلان "جديرة بالملاحظة"، وطالبت حزب العمال الكردستاني والجماعات ذات الصلة "بوقف الأنشطة الإرهابية على الفور وحل الحزب ونزع سلاحه وتسليمه دون شروط".

وأضافت المصادر، أن أنقرة لن تتعاون تجاه أي تأخير من جانب حزب العمال الكردستاني.

ويذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه "منظمة إرهابية"، يقود تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984.

وتعد هذه أول مبادرة لوقف إطلاق النار منذ أعوام. وكانت محاولة سابقة قد أخفقت في صيف 2015.

وقالت مصادر أمنية تركية، اليوم، إن أنقرة لن يكون لديها سبب لاستهداف حزب العمال الكردستاني بمجرد أن يحل نفسه بالكامل، ولم يعد يمثل خطورة على تركيا.