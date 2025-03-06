إعلان نتائج مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية في جامعة الأقصر

أعلنت الدكتورة صابرين جابر عبدا لجليل، رئيس جامعة الأقصر، نتائج مسابقة "الطالب المثالي والطالبة المثالية" للعام الجامعي 2025/2026، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب المركزية.

وأسفرت المسابقة، عن فوز الطالب محمد أحمد عبد السلام من كلية الطب البشري بالمركز الأول، والطالبة سما مصطفى محمد الصغير من كلية السياحة والفنادق بالمركز الأول على مستوى الطالبات.

كما حصل على المركز الثاني كل من الطالب محمد بدوي سليم من كلية الحاسبات والمعلومات، والطالبة تسنيم علي محمود من كلية الألسن.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب الطالب يوسف وهبي من كلية السياحة، والطالبة سلوان مصطفى زين العابدين من كلية الفنون الجميلة.

وأكدت رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنظيم هذه المسابقة سنويًا لتكريم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى دعم بيئة جامعية تجمع بين التفوق الأكاديمي وصقل المهارات القيادية للطلاب.