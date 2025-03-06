نائب محافظ الوادي الجديد تناقش ملف حصر الأصول غير المستغلة لتنمية موارد المحافظة

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحصر الأصول غير المستغلة، بحضور العميد أحمد النجار نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمراكز، في إطار التعاون بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية لدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية المتاحة.

وأوضحت نائب المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع استهدف بحث سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى المحافظة واستثمارها بشكل فعال، مؤكدة ضرورة بدء العمل لحصر كل الأصول غير المستغلة بنطاق المراكز من خلال اللجان المشكلة، على أن تكون المرحلة الأولى للأصول التي تقع بولاية المحافظة ثم الأصول التي تقع ضمن ولاية جهات أخرى.

وأشارت إلى الانتهاء من جميع الإجراءات خلال شهر ونصف بحد أقصى مع عقد اجتماع دوري أسبوعي لمتابعة سير العمل وتذليل المعوقات، لحصر الأصول وتحديد نوعها أرض فضاء، منشآت، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وافية تحدد أمثل الطرق لاستغلال هذه الأصول، ثم رفع الإحداثيات على خريطة متكاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بما يتيح الفرصة لمتخذي القرار لاستثمار هذه المناطق بالشكل الأمثل.