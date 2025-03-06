صحة غزة تعلن انتشال جثامين 6 شهداء من بين الأنقاض خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 شهداء انتشال و7 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و446 شهيدًا، و111 ألفًا و852 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لايزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الماضي.

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي استغرقت 42 يومًا، ورفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية.

ويواجه الغزيون شحًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ومنع إدخال المساعدات يهدف إلى إلحاق الألم بهم.