ليفربول يقترب من ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على باريس

تقدم ليفربول الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وسجل البديل هارفي إيليوت هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 87، بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله إلى أرض ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس بدلا من النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وأصبح يكفي ليفربول، الساعي للتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي يقام يوم الثلاثاء القادم بملعب (آنفيلد) للصعود لدور الثمانية.

في المقابل، أصبح يتعين على سان جيرمان، الذي يحلم بالفوز يالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، الانتصار بفارق هدفين في مباراة الإياب، إذا أراد استمراره في المسابقة.