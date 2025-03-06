ارتفاع العجز التجاري لأمريكا إلى مستوى قياسي خلال يناير

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال يناير إلى مستوى قياسي وفقا لتقرير وزارة التجارة الصادر اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن العجز الشهري ارتفع إلى 4ر131 مليار دولار مقابل 1ر98 مليار دولار في كانون الأول وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 123 مليار دولار خلال يناير مقابل 4ر98 مليار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال أورين كلاشكين المحلل الاقتصادي في مؤسسة نيشن وايد فاينانشال ماركتس إن الزيادة الكبيرة في العجز التجاري لم تكن مفاجأة في ضوء تقرير تجارة السلع الصادر في الأسبوع الماضي، مضيفا "نعتقد أن الرقم سيزيد في تقدير حجم التجارة الصافية التي ستؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، حيث لعبت الزيادة في واردات الذهب دورًا مهمًا في توسيع العجز التجاري.. هذا لا يعني أن طلبيات الاستيراد الاستباقية قبل بدء فرض التعريفات الجمركية لم تحدث؛ فالعجز القياسي في تجارة السلع مع كندا والعجز الأوسع مع الصين في يناير دليل على ذلك".

جاءت هذه الزيادة الكبيرة في العجز التجاري على خلفية ارتفاع الواردات بنسبة 10% إلى 2ر401 مليار دولار خلال يناير، بعد ارتفاعها بنسبة 7ر3% إلى 6ر364 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

في المقابل زادت قيمة الصادرات بنسبة 2ر1% إلى 8ر269 مليار دولار بعد تراجعها خلال ديسمبر بنسبة 6ر2% إلى 5ر266 مليار دولار.

كما أظهر تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع في الشهر الأول من العام الحالي إلى 8ر156 مليار دولار مقابل 3ر123 مليار دولار في الشهر السابق، في حين ارتفع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 4ر25 مليار دولار مقابل 2ر25 مليار دولار خلال الفترة نفسها.