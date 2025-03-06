85 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 85 ألف مصل، مساء اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 85 ألف مصل أدوا العشاء والتراويح في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.

وفي وقت سابق، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية اعتيادية.