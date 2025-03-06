فرنسا تعتزم تقديم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم الخميس إن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانية، عقب أن أعلنت واشنطن تجميد مشاركة المعلومات مع كييف.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت أمس الأربعاء إنها علقت مشاركة معلوماتها الاستخباراتية مع أوكرانيا، وقطعت إمدادات المعلومات المهمة التي تساعد كييف استهداف الروس، ولكن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالوا إن المباحثات الإيجابية بين واشنطن وكييف تعني أن هذا التعليق ربما يكون قصيرا.

وقال لوكورنو لإذاعة" فرانس انتر" اليوم إن فرنسا مستمرة في مشاركة معلوماتها الاستخباراتية.

وأضاف" استخباراتنا ذات سيادة "، موضحا " لدينا معلومات استخباراتية نسمح لأوكرانيا الاستفادة منها".

وأوضح أنه في أعقاب القرار الأمريكي بتعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، طالبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " بتسريع حزم المساعدات الفرنسية المتعددة " للتعويض عن المساعدات الأمريكية.



