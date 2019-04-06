تقرير: رئيس وزراء العراق يطرح في طهران مبادرة لتقريب وجهات بين إيران والسعودية

كشف مصدر سياسي عراقي مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أن عبد المهدي سيطرح خلال زيارته الحالية لطهران مبادرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية.

وقال المصدر في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم"، إن زيارة عبد المهدي في شكلها ستبحث العلاقات بين بغداد وطهران، وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، لكنه سيطرح أيضا مبادرة بين إيران والسعودية.

وأضاف أن "هذه المبادرة بدأت من مصر، عندما زارها (عبد المهدي) الشهر الماضي، وستتضح ملامحها أكثر خلال زيارته إلى السعودية في الأيام المقبلة".

يشار إلى أن عبد المهدي، وصل اليوم السبت، إلى إيران صحبة وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي عبد المهدي خلال هذه الزيارة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلا عن قيادات إيرانية أخرى، وسيبحث كذلك عددا من الملفات على رأسها الاقتصادية و التجارية من أجل التحرك بما يسمح بتخفيف عواقب العقوبات الأمريكية على طهران.

وتعد زیارة عبدالمهدي لطهران الأولی له منذ تولیه رئاسة الحكومة العراقیة، وسیشارك خلالها فی الاجتماع الاقتصادي المشترك الثالث بین إیران والعراق.

وكان الرئیس روحاني قد زار العراق قبل أقل من شهر و تمخضت زیارته عن التوصل إلی اتفاقیات مشتركة بین البلدین، بما فیها إلغاء رسوم سمات الدخول لرعایا البلدین، بحسب الوكالة.