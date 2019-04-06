مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في قصف حكومي سوري لمناطق في إدلب وحماة

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح، اليوم السبت، في قصف للقوات الحكومية السورية على مناطق في ريفي إدلب وحماة وسط سوريا.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)،: "قتل خمسة أشخاص على الأقل في قصف للقوات الحكومية السورية على قرية الشريعة في ريف حماة، وأصيب أكثر من 13 آخرين ، كما قتل شخص وأصيب 5 آخرون جراء سقوط صاروخين يحملان قنابل عنقودية على مدينة كفر نبل، كما قتل طفل وأصيب 25 آخرين في قصف على بلدات جرجناز وتلمنس ومعرشمارين والتمانعة".

وقال قائد في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر لـ (د.ب.أ)، "القوات الحكومية المتمركزة في قرية أبو عمر بريف إدلب الجنوبي استهدفت اليوم بالقذائف الصاروخية المحملة بالقنابل العنقودية البلدات والمزارع في ريف إدلب الجنوبي".

ويسيطر عدد من فصائل المعارضة على مناطق ريفي حماة وادلب أبرزها جيش العزة وجيش إدلب الحر والجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام وعدد من الفصائل المحلية في تلك المناطق .