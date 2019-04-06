خامنئي يدعو إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق

دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق "على وجه السرعة".

ونقلت اليوم وكالة أنباء مهر الإيرانية، عن خامنئي القول إن "التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لا ينسجم مع مصالح الدول والشعوب".

جاءت تصريحات خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في إيران.

وقال خامنئي إن "العلاقات الايرانية العراقية اوسع من علاقات دولتين جارتين وان ايران شعبا وحكومة ترى تنمية وسعادة العراق لصالحها بينما الأمريكيون وخلافا لما يدعونه يرون ترسيخ الديمقراطية وتواجد المجموعة السياسية الحاكمة في العراق يضر مصالحهم ولهذا يجب إخراج القوات العسكرية الامريكية من العراق على وجه السرعة".