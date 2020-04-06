نتنياهو يعلن حظر التجوال الكامل خلال عطلة عيد الفصح

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم تنفيذ الإغلاق الكامل خلال الأيام الأولى من عطلة عيد الفصح اليهودية، والتي تستمر أسبوعا، حيث يبدأ مع غروب الشمس بعد غد الأربعاء.

وفي إطار جهود منع تكرار انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل جماعي في أعقاب عيد البورين في مطلع الشهر الماضي، لن يسمح للإسرائيليين بمغادرة أحيائهم السكنية اعتبارا من غدا الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي متلفز: "نحن في أسبوع مصيري. وهناك يقينا تحسن، لكن من يظن أن الإغلاق يمكن أن ينتهي فجأة يخطئ خطأ فادحا".