مصدر: تخفيضات 25% فى المجمعات الاستهلاكية لتعويض إلغاء «أهلا رمضان»

طرح كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والدواجن المجمدة واللحوم خلال أيام

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة درست كيفية تعويض المواطنين عن إلغاء معارض أهلا رمضان، المخصصة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين فى المحافظات، التى اعتادت الوزارة اتاحة كميات كبيرة من السلع كل عام من خلال المعارض، موضحا أن المنافذ الأنسب لتعويض معارض أهلا رمضان، هى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن إلغاء معارض أهلا رمضان خلال العام الحالى، يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة لمنع تفشى فيروس كورونا، خاصة أن فروع المعارض شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين خلال الأعوام الماضية، ومن غير الطبيعى أن تمنع الدولة أى تجمعات لمنع انتشار الفيروس، وتقيم وزارة التموين المعارض التى تجمع آلاف المواطنين بأماكن واحدة.

وأكد المصدر أن الوزارة ستطرح خلال الأيام المقبلة، كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدواجن المجمدة واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالقطاع الحر بنسبة تتراوح بين 15 و25% لرفع العبء عن كاهل المواطنين خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن وفى زيادة مستمرة، نظرا لتعاقد الوزارة ممصلة فى هيئة السلع التموينية على شراء كميات السلع، مؤكدا أن الوزارة نوعت من مصادر الإمداد من السلع المتعاقد عليها، نظرا لزيادة استهلاك السلع على مستوى العالم، ما يجعل الحصول على كميات كبيرة من سلعة معينة من مصدر واحد صعب المنال.

وأوضح أن قرار وزير التموين على المصيلحى، مد موعد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية إبريل الحالى بدلا من 20 إبريل تيسيرا على المواطنين للحصول على التموين وفارق نقاط الخبز خلال الشهر الجارى وحتى نهايته، يؤكد اتجاه الوزارة لمنع أى تجمعات من جانب المواطنين قدر الإمكان، لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أن منافذ صرف سلع البطاقات التموينية تمتلك احتياجات المواطنين، مطالبا بعدم التزاحم أمام البقالات التموينية وفروع جمعيتى والتزام الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى أو انتشار فيروس كورونا، خاصة أن فرصة الحصول على حصص الدعم متاحة حتى نهاية الشهر الحالى.