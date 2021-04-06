رئيس نقل النواب: نسابق الزمن للانتهاء من توسعات الطريق الدائري

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه رافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل في جولته التي قام بها صباح أمس على الطرق الرئيسية، وخاصة الدائري وأعلى المنيب والأوتستراد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنهم بدأول الجولة من التجمع ومنها إلى جميع المحاور المحيطة بالقاهرة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير المحاور كافة على مستوى الجمهورية.

وتابع: «نسابق الزمن للانتهاء من توسعات الطريق الدائري»، لافتًا إلى الانتهاء من التوسعات في بعض مناطق من الطريق الدائري.

وأشار إلى مقابلتهم لبعض المواطنين الذين أبدوا إعجابهم بالتطوير الذي عمل على خلق السيولة المرورية، ومعالجة الاختناقات، مضيفًا أنه تعويض المواطنين الذين تم أخذ أجزاء من أراضيهم لتوسيع الطريق.

وأشاد بأداء العمال الذين يعملون بحبتحت قيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل الذي لا يدخر جهدًا لتطوير الطرق والمحاور، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على موكب المومياوات الملكية الذي تم تداوله على جميع القنوات العالمية.

