ليبيا وإيطاليا تبحثان عودة الشركات الاستثمارية للعمل وسرعة فتح الأجواء

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، كيفية عودة الشركات الاستثمارية للعمل في ليبيا، وكذلك فتح الأجواء بين البلدين في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، اليوم الثلاثاء، لدراجي والوفد المرافق له، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى ليبيا، وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

ووصفت المتحدث الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية الإخبارية - اللقاء بالمثمر، مشيرة إلى أن مباحثات الجانبين تركزت على تنسيق العمل المشترك بين البلدين وتفعيل بعض بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008 خاصة في مجال البنية التحتية والاستثمارات.