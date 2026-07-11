مسئول حكومي يمني يتهم الحوثيين بتعطيل تنفيذ صفقة تبادل المعتقلين والأسرى

اتهم مصدر حكومي يمني جماعة الحوثي بالتسبب في تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر تنفيذها اليوم السبت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبراً أن الجماعة "تستغل الملف الإنساني في الابتزاز السياسي".

وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي والمتحدث باسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إن الوفد الحوثي أبلغ مكتب المبعوث الأممي برفضه السماح لطائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول، وطلب تأجيل تنفيذ صفقة التبادل التي كان مقرراً تنفيذها اليوم لأجل غير مسمى".

وأكد فضائل جاهزية الحكومة الكاملة لتنفيذ الاتفاق في الموعد المحدد، محملاً الحوثيين "المسؤولية الكاملة عن أي تأجيل أو تعطيل أو إخفاق في تنفيذ الصفقة وما قد يترتب على ذلك من آثار إنسانية ومعاناة إضافية للمحتجزين وأسرهم".

وأضاف: "أوفت الحكومة بجميع التزاماتها، وما زالت على استعدادها الكامل لإنجاز عملية التبادل وفقاً لما نص عليه الاتفاق الموقع في 14 مايو الماضي في العاصمة الأردنية عمان".

واعتبر أن تأجيل تنفيذ الصفقة "يعكس استمرار الحوثيين في استخدام ملف الأسرى واستغلاله في الابتزاز السياسي والعسكري".

في المقابل، قال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، في تصريح صحفي أمس، إن "التأخير الحاصل في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى يعود إلى مماطلة الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، رغم جاهزية اللجنة الكاملة للمضي في تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد".

وأضاف أن "الطرف الآخر رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهو ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد".

وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون قد أعلنوا التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات استضافتها العاصمة الأردنية عمان في مايو الماضي، للإفراج عن أسرى ومعتقلين من الجانبين، يشمل نحو 1700 محتجز.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أسباب تأجيل تنفيذ الصفقة.