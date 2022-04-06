كالادزيتش يغيب عن شتوتجارت أمام دورتموند لإصابته بكورونا مجددا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي شتوتجارت اليوم الأربعاء أنه سيفقد جهود مهاجمه النمساوي ساسا كالادزيتش خلال المواجهة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بعد غد الجمعة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأوضح شتوتجارت أن كالادزيتش /24 عاما/ يعاني من فيروس كورونا المستجد ويقضي فترة العزل الصحي في منزله بعد إصابته بالعدوى للمرة الثانية.

وكان كالادزيتش أصيب بفيروس كورونا في بداية الموسم ثم غاب عن فريقه لمدة شهرين بسبب الإصابة في الكتف، لكنه عاد وتألق مؤخرا وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في أخر خمس مباريات.

ويحتل شتوتجارت المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة عن ارمينيا بيلفيلد صاحب المركز الثالث من القاع قبل ست جولات من نهاية الموسم.