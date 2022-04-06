تركيا تطالب بإجراء تحقيق شامل بشأن المذبحة المروعة في بوتشا

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دعت تركيا إلى إجراء تحقيق شامل بشأن "المذبحة" التي وقعت في اثنتين من ضواحي كييف، وهما بوتشا وإيربين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنه يجب محاسبة المسؤولين عن "المذبحة المروعة".

وأكدت قائلة: "نشارك الشعب الأوكراني آلامه"، مضيفة أن عمليات القتل تعد "عارا في جبين الإنسانية".

ويتم منذ مطلع الأسبوع تداول مشاهد لجثث منتشرة في شوارع بوتشا وإيربين الواقعتين على مشارف العاصمة كييف، مما أحدث صدمة حول العالم.

وتقول أوكرانيا إن الجنود الروس الذين انسحبوا مؤخرا من المنطقة، هم من ارتكبوا تلك المذبحة. ومن جانبها تنفي موسكو تلك المزاعم وتصف المشاهد بأنها "مفبركة".

وأعلنت أوكرانيا أنها انتشلت جثث 410 مدنيين من بوتشا وإيربين بعد انسحاب القوات الروسية.

وأكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، متعهدا بتقديم "مجرمي الحرب" الروس المزعومين إلى العدالة.