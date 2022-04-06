تراجع أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 35% وتوقعات بمزيد من الهبوط

تراجعت أسعار الخضروات بنسبة تتراوح من 25% إلى 35% باختلاف الأصناف في الأسواق المحلية للمستهلكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، خامس أيام شهر رمضان، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة في الأيام الماضية، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب ما قاله نجيب لـ«الشروق»، إن أسعار الطماطم تراجعت خلال تعاملات اليوم لتسجل 10 و11 جنيها، بعد أن كانت وصلت إلى 20 جنيها للكيلو الواحد في بعض أسواق القاهرة.

وأضاف نجيب، أن أسعار ورق العنب وصلت إلى 100 جنيه للكيلو الواحد في بداية شهر رمضان ثم تراجعت إلى أن تراوحت اليوم بين 20 و25 جنيها للكيلو، مشيرا إلى تراجع أسعار الفلفل الأخضر ليتراوح بين 10 و12 جنيها، مقارنة بـ 20 جنيها.

وأكد نجيب، تراجع أسعار الباذنجان ليتراوح بين 4 و6 جنيهات للكيلو، بعد أن كان متجاوزا الـ10 جنيهات، مفسرا ذلك التراجع بارتفاع الإنتاج وزيادة المحصول تدريجيا.

وأرجع نجيب، الزيادات الأخير في الأسعار إلى زيادة نسبة الطلب بسبب شهر رمضان الكريم، متزامنا مع نقص المعروض من المحاصيل الزراعية التى تأخر موعد حصادها بسبب سوء الأحوال الجوية، متوقعا تراجع أكثر في الأسعار خلال الفترة القادمة.