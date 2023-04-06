الرئيس الصيني: بكين وباريس تدعوان المجتمع الدولي لتفادي تصعيد الأزمة الأوكرانية



صرح الرئيس الصيني شي جين بينج خلال لقاءه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن العلاقات بين بكين وباريس حافظت على زخم إيجابي وثابت، مضيفا أن البلدين لديهما القدرة على تجاوز الخلافات.

وقال شي إن "الصين وفرنسا تدعوان المجتمع الدولي لتفادي أي تصعيد في الأزمة الأوكرانية"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

ودعا الرئيسان الصيني والفرنسي لمحادثات سلام روسية أوكرانية في أقرب وقت.

ووصل ماكرون أمس إلى الصين في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2019 بسبب "جائحة كورونا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاءه بالجالية الفرنسية بعد ظهر أمس، أن الصين يمكن أن تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده تسعى لعلاقات متوازنة مع بكين.

وأضاف أن الحوار مع الصين ضروري ولا يمكن ترك الساحة لروسيا، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لحوارات معمقة بين الغرب والشرق.