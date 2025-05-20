مصر تستضيف الاجتماع الـ12 لبرنامج CAPSCA لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية بقطاع الطيران

تستضيف جمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الثاني عشر لبرنامج "الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة وإدارتها في الطيران المدني" (CAPSCA EUR-MID/12)، والذي يعقد حالياً في القاهرة تحت رعاية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

وينظم هذا الحدث بالتنسيق بين المكتبين الإقليميين لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لأوروبا وشمال الأطلسي، وللشرق الأوسط، وبمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، ومحمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية.

يهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجالات الاستعداد والاستجابة للأزمات الصحية، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالصحة العامة في قطاع الطيران، بما يضمن استمرارية وسلامة حركة النقل الجوي ويحدّ من تأثير الطوارئ الصحية على السفر والتجارة العالمية.

ويشمل البرنامج زيارة ميدانية من فريق CAPSCA لأحد المطارات المصرية خلال الفترة من 21 إلى 22 مايو، لتقييم الجاهزية الصحية وتعزيز تطبيق اللوائح الصحية الدولية داخل بيئة المطارات.

وخلال كلمته، نقل الطيار عمرو الشرقاوي تحيات وزير الطيران المدني، مؤكدًا التزام مصر الكامل بدعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات الصحية وتعزيز جاهزية قطاع الطيران، معربًا عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن مخرجات فاعلة تسهم في بناء منظومة متكاملة للطوارئ الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الشرقاوي إلى أن برنامج CAPSCA يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون متعدد الأطراف، يسهم في تحقيق أهداف الخطط العالمية لسلامة الملاحة الجوية والصحة العامة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان جاهزية قطاع الطيران لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي تنظيم الاجتماع متابعة لتوصيات الدورة 41 للجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو، واستكمالًا لما تم مناقشته في الدورة السابقة التي استضافتها ألمانيا في أبريل 2024، في إطار حرص مصر على تعزيز دورها المحوري في دعم الاستقرار الصحي وسلامة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.