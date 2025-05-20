قيادي بحركة حماس: محمد السنوار لا يزال على قيد الحياة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، أسامة حمدان، أن قائد لواء خان يونس بالحركة محمد السنوار لا يزال على قيد الحياة ويقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وكانت إسرائيل قد بثت قبل أيام مشاهد للحظة استهداف ما زعمت أنه منشأة للقيادة والسيطرة تم إنشاؤها تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث استهدفت الضربة محمد السنوار وعدد من عناصر حماس، على حد زعمها.

وقال حمدان في تصريح لصحيفة "طهران تايمز" الإيرانية: "هذا ادعاء كاذب تروج له إسرائيل لتبرير قصف المستشفى"، مضيفا: "إخواننا في غزة أكدوا لنا أن محمد السنوار لا يزال على قيد الحياة ويقاتل العدو بثبات".

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست، بأن هناك مؤشرات متزايدة على اغتيال محمد السنوار.

ويعد محمد السنوار أحد أبرز القادة العسكريين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وهو عضو في مجلس الأركان العسكري للكتائب، وقائد لواء خان يونس.

كما أنه شقيق رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر الماضي بعد تبادل لإطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة.