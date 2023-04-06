رئيس النمسا يطالب بالتحرك السريع نحو التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ والتحرك بمزيد من السرعة نحو التخلص التدريجي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي وخاصة النفط والغاز والفحم.



وقال الرئيس النمساوي -في تصريحات اليوم الخميس- إنه إذا أردنا الاستمرار في العيش بسلام على كوكب الارض، فلن نتمكن من الاستمرار في العيش على هذا النحو الراهن، بما يتضمنه من انتهاكات خطيرة للمناخ والبيئة.



وأضاف الرئيس النمساوي أن تغير المناخ ليست قضية رفاهية بل مسألة بقاء للأجيال القادمة، ويجب علينا الآن أن نؤمن بنشاط مستقبل إنسانيتنا واتخاذ إجراءات حازمة وأكثر شجاعة.



يشار إلى أن مظاهرات واسعة تجتاح الولايات النمساوية بشكل متكرر يقودها نشطاء البيئة، لحث الحكومة على اتخاذ تدابير أكثر قوة لإنهاء الاعتماد على الوقود التقليدي وتوليد الكهرباء من موارد الطاقة النظيفة، ووصل الأمر إلى قطع الطرق أمام السيارات ومحاصرة المؤتمر الأوروبي للغاز الأسبوع الماضي بهدف إفساد المؤتمر.