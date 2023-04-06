الأمم المتحدة تحض لبنان وإسرائيل على ضبط النفس

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، إلى تجنب التصعيد، إثر إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل التي ردت بقصف مواقع إطلاق النيران، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية".

وقالت اليونيفيل، في بيان، إن "الوضع الحالي خطير للغاية. واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قد أكدت في وقت سابق اليوم الخميس، أن «مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود مع لبنان في القطاع الغربي، أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.

من جهتها، أعلنت هيئة المطارات في إسرائيل، إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.

وأفادت القناة 14 الإسرائيبية، بأن «100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق».

وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع أمني عالي المستوى؛ لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن الاجتماع «يستهدف متابعة التطورات واتخاذ قرارات حازمة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيقيم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية.