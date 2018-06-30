ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1553 قضايا مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تم ضبط 13206 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 177 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتم ضبط 102 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها