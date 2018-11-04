التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة الحياة، بسيدة مسنة أرملة تدعى «قمر عبد الله» وتبلغ من العمر 55 عاما؛ تفترش الرصيف على بعد أمتار من الطريق؛ لبيع المخبوزات؛ بغية إعالة أسرتها المكونة من 4 أفراد، بعد طلاقها من زوجها العاطل عن العمل.



وأشارت إلى افتراشها الرصيف بمئة رغيف من الخبز يوميا من الظهر إلى فترة ما قبل المغرب، لافتة إلى أن مكسبها يتراوح من 40 إلى 50 جنيها، في حين أنها تقوم بدفع 1200 جنيه إيجار شهري لشقتها، فضلا عن حاجتها لدواء علاج السكري.



وبسؤالها عن أمنيتها التي تلح على الله في دعواتها أن يحققها، قالت: «نفسي اشتري دواء السكر، مبقدرش اشتري كل شهر بـ 250 جنيها»، معربة كذلك عن رغبتها في دفع الإيجار وسداد الديوان الواقعة على كاهلها.



وبادر مقدم البرنامج الإعلامي عمرو الليثي؛ بتقبيل رأسها وإهدائها مبلغ قيمته 10 آلاف جنيه لمساعدتها، موجهًا التحية لها على شجاعتها وتضحياتها النبيلة في سبيل أسرتها.



ويجوب الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامجه اليومي «واحد من الناس» شوارع المدن؛ لمساعدة فئة العاملين من الباعة الجائلين بتبرعات مادية، لإدخال السرور على قلوبهم ومساندتهم ويلقي من خلالها الضوء على هذه النماذج المشرفة.





