دفعة قوية لمانشستر يونايتد قبل موقعة إشبيلية

تلقى الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، دفعة قوية قبل مواجهة إشبيلية يوم 13 من الشهر الجاري في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على "تويتر"، عدة صور للدنماركي كريستيان إريكسن، خلال مشاركته بتدريبات الفريق بعد عودته من الإصابة، وكتب: "انظروا من نراه في مقر التدريبات!".

ويغيب إريكسن عن مانشستر يونايتد منذ فبراير الماضي، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكاحل، لكنه عاد وشارك في تدريبات اليوم، ليمنح إريك تين هاج أنباء سارة قبل موقعة إشبيلية.

وتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد (1-0)، أمس الأربعاء على ملعب أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي.

ورفع اليونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الـ4، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات بالبريميرليج.