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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ديربي كذابلانكا بين الرجاء والوداد، والذي أقيم اليوم الخميس على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المغربي.

افتتح أهداف المباراة فريق الرجاء عن طريق لاعبه الجزائري يسري بوزوق في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الوداد هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق مهاجمه الكونغولي أرسين زولا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهدف الثاني اللاعب محمد بولسكوت في الدقيقة 67، قبل أن يتعادل فريق الوداد عن طريق مهاجمه أيمن الحسوني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وشهد اللقاء 13 بطاقة صفراء، إذ تحصل لاعبو الوداد على 6 بطاقات مقابل 7 للرجاء.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الوداد رصيده للنقطة 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، خلف الجيش الملكي المتصدر، فيما يتواجد فريق الرجاء المغربي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.