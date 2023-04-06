رئيس فاجنر الروسية: القوات يمكنها السيطرة على باخموت في 3 أو 4 أسابيع

قال يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر"، في قناة عبر تليجرام محسوبة عليه، إن القوات الأوكرانية تواصل مقاومة محاولات موسكو للسيطرة على المدينة الوقعة بشرق البلاد. وقد تستغرق السيطرة على المدينة الآن ما يترواح بين 3 و4 أسابيع.

ويأتي تصريح بريجوجين بعد أيام من زعمه أنه تمت السيطرة على باخموت بالفعل.

وأضاف أن روسيا ما زالت تسعى إلى قطع خطوط الإمداد عن الأوكرانيين الذين يدافعون عن باخموت، مما سيمكنهم من دخول المدينة من عدة اتجاهات والمضي قدما في "تدمير الأهداف العسكرية الرئيسية".

وقال بريجوجين في ظل العثور على عشرات القبور لمرتزقته "يجب أن تصبح هذه المقبرة ذات يوم نصبا تذكاريا للأجيال المستقبلية"، مضيفا أن قواته منيت بخسائر فادحة في القتال للسيطرة على باخموت على مدار الأسابيع الماضية.

وأضاف: "نعم، إنها (المقبرة) تتنامى".

وتدافع القوات الأوكرانية بضراوة عن باخموت منذ شهور في مواجهة القوات الروسية بقيادة قوات فاجنر.

وتخضع للسيطرة الروسية معظم المدينة وأجزاء من الوسط بالفعل، لكن الوحدات الأوكرانية متحصنة في الجزء الغربي من المدينة، التي كان يقطنها 70 ألف شخص قبل إطلاق موسكو العملية الشاملة قبل أكثر من عام.