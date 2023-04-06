أحمد بدير: لو قابلت أبو تريكة مش هسلم عليه واللي ميحبش تراب مصر معرفوش

كشف الفنان أحمد بدير، عن رد فعله إذا قابل محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكورة المصرية الأسبق، في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر قائلا: مش هقول له حاجة عشان مش هقابله.

وقال أحمد بدير خلال تصريحات تليفزيونية: لو أنا داخل على مجموعة ولقيت أبو تريكة هقول السلام عليكم بس مش هسلم عليه مخصوص يعني مفتكرش.



وأضاف بدير: أنا أهلاوي ومهاجمتش أبو تريكة قبل كده وأنا كنت بحبه جدًا كـ لاعب، وحضرت ماتشات منتخب مصر وكنت فرحان بانتصارات المنتخب، لكن بعد الأحداث الأخيرة واللي حصل واتقال.. أي حد ميحبش تراب مصر حتى لو أخويا محبوش.