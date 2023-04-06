 أحمد بدير: لو قابلت أبو تريكة مش هسلم عليه واللي ميحبش تراب مصر معرفوش - بوابة الشروق
الخميس 6 أبريل 2023 4:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

أحمد بدير: لو قابلت أبو تريكة مش هسلم عليه واللي ميحبش تراب مصر معرفوش

أحمد بدير
أحمد بدير
مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:25 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أبريل 2023 - 3:25 ص

كشف الفنان أحمد بدير، عن رد فعله إذا قابل محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكورة المصرية الأسبق، في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في دولة قطر قائلا: مش هقول له حاجة عشان مش هقابله.

وقال أحمد بدير خلال تصريحات تليفزيونية: لو أنا داخل على مجموعة ولقيت أبو تريكة هقول السلام عليكم بس مش هسلم عليه مخصوص يعني مفتكرش.


وأضاف بدير: أنا أهلاوي ومهاجمتش أبو تريكة قبل كده وأنا كنت بحبه جدًا كـ لاعب، وحضرت ماتشات منتخب مصر وكنت فرحان بانتصارات المنتخب، لكن بعد الأحداث الأخيرة واللي حصل واتقال.. أي حد ميحبش تراب مصر حتى لو أخويا محبوش.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك