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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع تشابي ألونسو، ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق.

وأشار الريال في بيان رسمي "ألونسو سيتولى تدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة، اعتبارا من 1 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2028".

ويُعد تشابي ألونسو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية.

دافع ألونسو عن قميص الفريق في 236 مباراة رسمية، بين عامي 2009 و2014.

وخلال تلك الفترة، فاز مع الفريق بستة ألقاب وهي، دوري أبطال أوروبا العاشرة في لشبونة عام 2014، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، والدوري الإسباني مرة واحدة، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

يُعد تشابي ألونسو أيضًا أسطورة في المنتخب الإسباني، حيث فاز معه بكأس العالم مرة واحدة (2010) وكأس أوروبا مرتين (2008 و2012)، في 113 مباراة دولية.

بدأ تشابي ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد، حيث أشرف على فريق الشباب في موسم 2018-2019، وتُوّج معه بطلاً للدوري وكأس الأبطال.

يعود الآن إلى ريال مدريد كواحد من أفضل المدربين في العالم، بعد أن صنع التاريخ مع باير ليفركوزن، الفريق الذي فاز معه بالدوري والكأس وكأس السوبر الألماني في ثلاثة مواسم.

وسيقدم النادي المدريدي مدربه الجديد تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي بمقر النادي، غدا الإثنين، يسبقه توقيع العقود مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.