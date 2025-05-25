حريق يدمر 30 هكتارا من الغابات في ولاية أفغانية

أتى حريق على حوالي 30 هكتارا من الغابات في منطقة وادي ديوجال في منطقة تشوكي في ولاية كونار بأفغانستان.

وقال إحسان الله إحسان، مدير تقييم الأضرار في إدارة الكوارث الطبيعية بولاية كونار لوسائل الإعلام اليوم الأحد إن الحريق اندلع أمس في منطقة تشوكى، مما أسفر عن تدمير حوالي 30 هكتارا من الغابات، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أن الحريق بدأ من غابات ناجو بالقرب من قريتي ديوجال ولامكاندا.

وبينما السبب المحدد للحريق مازال غير معروف، أشار إحسان إلى أن الرعاة الذين غالبا ما يشعلون النيران في الغابات، ربما تسببوا في الحريق عن غير قصد.

وأبلغ سكان منطقة تشوكي أن حرائق صغيرة نشبت بشكل دوري في تلك المناطق على مدى الشهرين الماضيين، مما أدى إلى احتراق العديد من مناطق الغابات.

يأتي ذلك وسط تاريخ من اندلاع حرائق غابات مماثلة في ولايتي كونار ونورستان المجاورة في الأعوام الأخيرة.