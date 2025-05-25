زيلينسكي: روسيا شنت أكثر من 350 هجوما بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا خلال الليل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا خلال الليل باستخدام نحو 300 طائرة مسيرة و70 صاروخا.

وأعلنت السلطات مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في عدة مناطق بأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن عمال الإنقاذ يعملون في أكثر من 30 مدينة وقرية أوكرانية، مشيرا إلى أن من بين القتلى أطفالا.

وقال زيلينسكي "كل ضربة إرهابية روسية من هذا النوع تعد سببا كافيا لفرض عقوبات جديدة على روسيا. روسيا تطيل أمد هذه الحرب وتواصل القتل يوميا".

وأضاف زيلينسكي "قد ينعم العالم بعطلة نهاية الأسبوع، لكن الحرب مستمرة، بغض النظر عن عطلات نهاية الأسبوع وأيام العمل. ولا يمكن تجاهل هذا الأمر. صمت أمريكا، وصمت الآخرين حول العالم، لا يشجعان إلا [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين".

وقال زيلينسكي "يمكن إيقاف الحرب، ولكن فقط من خلال الضغط الضروري على روسيا. يجب إجبار بوتين على التفكير ليس في إطلاق الصواريخ، بل في إنهاء الحرب".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 45 صاروخ كروز و266 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما جويا مشتركا واسع النطاق على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام تسعة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم/كي إن-23 تم إطلاقها من منطقة كورسك الروسية، و55 صاروخ كروز جو وبحر (من طرازي كي إتش-101 وكاليبر) من قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-160 (تم إطلاقها من منطقة ساراتوف والبحر الأسود)، وصاروخ كروز واحد من طراز كي إتش-22 من قاذفة من طراز تو-22إم3 (تم إطلاقه فوق البحر الأسود)، وأربعة صواريخ جو-أرض موجهة من طراز كي إتش-59/69 من طائرات تكتيكية (تم إطلاقها من الشمال)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجوما خلال الليل باستخدام 298 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق بريانسك، ميلروفو، كورسك، أوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 45 صاروخ كروز (من طرازي كيه إتش-101 وكاليبر).

وقال البيان إن القوات الأوكرانية أسقطت 266 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى في شرق وشمال وجنوب وغرب ووسط أوكرانيا.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في معظم مناطق أوكرانيا، نتيجة للهجوم الروسي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 95 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال 4 ساعات فقط.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 24 مايو الجاري حتى منتصف ليل 25 مايو الجاري، دمرت الدفاعات الجوية واعترضت 95 طائرة مسيرة أوكرانية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و16 طائرة مسيرة فوق أوريول، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، كما أسقطت طائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة موسكو وواحدة فوق جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.