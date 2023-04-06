الإمارات وصربيا تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بلجراد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز أطر التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، واستعرضا في هذا الصدد الفرص المتاحة لتنمية التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والثقافية والتعليم وغيرها،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، مشددا على أن الزيارات الرسمية المتبادلة تشكل دفعا مهما في هذه الشراكة التي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار المستدام للبلدين الصديقين وشعبيهما.

وأشار إلى حرص دولة الإمارات على بناء علاقات مثمرة وفاعلة مع جمهورية صربيا الصديقة ودول البلقان.

من جانبها رحبت برنابيتش بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدة تطلع بلادها إلى تعميق علاقات التعاون الثنائي في القطاعات كافة والبناء على الشراكة الاستراتيجية المثمرة التي تجمع بين البلدين.

كما التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش وبحثا مخرجات زيارة العمل التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى صربيا في شهر أكتوبر الماضي، ونتائجها المثمرة وانعكاساتها الإيجابية على خلق فرص عدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الصربية ، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

كما أكد الجانبان أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من أجل تعزيزه وتطويره.

واستعرض رئيس صربيا ووزير الخارجية الإماراتي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان بالإضافة المستجدات الإقليمية والدولية.