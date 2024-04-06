الاحتلال يُقرّ بمقتل جندي وإصابة آخرين خلال معارك جنوبي قطاع غزّة ووسطه

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين، بينهم 2 وصفت جراحهما بالخطيرة، خلال معارك ضد المقاومة الفلسطينية، وسط قطاع غزّة وجنوبيه.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال أنّ الرقيب عيلي تسعير (20 عاماً)، وهو من لواء الكوماندوس، قُتل خلال معارك جنوبي قطاع غزّة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ القتيل هو الـ601 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، في 7 أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال إنّ جندبَّين من الكتيبة تاـ46 في اللواء 401 أُصيبا بجروحٍ خطيرة، اليوم، خلال معارك وسط قطاع غزة. كما أعلن "جيش الاحتلال" إصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوبي مدينة غزة، صباح اليوم.

وفي وقتٍ سابق، تطرّقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى العدد المرتفع للقتلى والجرحى في "جيش" الاحتلال، في المعارك التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، والتي تُعادل حجم لواءٍ في "الجيش".

ويُواصل الاحتلال تكبّد الخسائر الفادحة في المعارك ضدّ المقاومة، ولاسيما في خان يونس، حيث لا تزال المعارك محتدمةً، وباتت الألوية الإسرائيلية منهَكةً ولا تحرز أي تقدّم، بحسب الإعلام الإسرائيلي، الذي دعا إلى إنهاء المعركة في تلك المنطقة.