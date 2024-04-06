مدرب سيدات ألمانيا: ما حدث أمام النمسا لا يجب أن يتكرر

يدرك المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، أن هناك حاجة لتطور سريع قبل مواجهة أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل، بعد تحقيق انتصار صعب على النمسا في بداية مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2025.

كان المنتخب الألماني، الفائز باللقب 8 مرات، متأخرًا بهدفين نظيفين بعد بداية المباراة بـ16 دقيقة، لكنه عادل النتيجة بهدفين لكلارا بويل قبل أن تسجل جويليا جوين، قائدة الفريق، ركلة جزاء مثيرة للجدل لتمنح المنتخب الألماني فوزًا صعبًا أمس الجمعة (3-2).

وقال هورست هروبيش، المدير الفني المؤقت للمنتخب: "اللاعبات يعرفن أن الأداء لم يكن رائعا. يجب أن نلعب بشكل أفضل".

وأضاف "يجب أن نقدم أقصى ما في وسعنا، وإلا سنقع في مشكلات. في الجانب الآخر، يجب أن نقول إننا عدنا في النتيجة، وهذا يعد أيضا جودة. لم يكن المنتخب النمساوي سهلا، ولن يكون منتخب أيسلندا سهلا أيضا".

وأكدت بويل "صعبنا المباراة على أنفسنا. أول 30 دقيقة كنا غير منظمين. لم نكن في أفضل مستوياتنا. هذا يفترض ألا يحدث في هذا المستوى في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية".

وأضافت جوين "كلنا نعلم أنه يجب أن نستيقظ. أظهرنا قدراتنا الحقيقية في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول وفي الشوط الثاني".

ويلتقي المنتخب الأيسلندي، الذي فاز في مباراته الافتتاحية على المنتخب البولندي بثلاثية نظيفة، مع المنتخب النمساوي يوم الثلاثاء.

وتغلب المنتخب الألماني على نظيره الأيسلندي مرتين في دور المجموعات بدوري أمم أوروبا العام الماضي.

ويتأهل أول منتخبان من المستوى الأول مباشرة إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا التي تقام في سويسرا العام المقبل.

وأكد هروبيش :" يجب أن نفعل ما نحن قادرون على فعله، وأن نكون منتبهين منذ اللحظة الأولى وأن نفرض سيطرتنا على المباراة".