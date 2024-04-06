أستراليا تعتزم تعيين مستشار خاص للتدقيق في تحقيق بشأن الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستعين "مستشارا خاصا" للتدقيق في التحقيق بشأن الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عمال إغاثة، بينهم امرأة أسترالية.



وفي بيان مشترك صدر مساء الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليس ووزيرة الخارجية بيني وونج، إن المعلومات التي قدمتها إسرائيل بشأن تحقيقها في الغارة الجوية لم تلب توقعات الحكومة الأسترالية، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية.



وقال مارليس ووونج إنهما سيكتبان إلى نظيريهما الإسرائيليين لإبلاغهما بنية أستراليا تعيين مستشار خاص مستقل للإشراف على التحقيق، وأن أستراليا تتوقع المحافظة على جميع الأدلة.



وقالت وونج إن أستراليا تشعر بالقلق من عدم إيقاف المسئولين عن العملية عن العمل خلال إجراء التحقيق.



ويوم الاثنين الماضي، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة منظمة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.