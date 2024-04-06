يهود ألمانيا يشيدون بردود الفعل التي أعقبت الهجوم بعبوة حارقة على معبد يهودي

أشاد المجلس المركزي ليهود ألمانيا بردود الفعل التي أعقبت الهجوم بعبوة حارقة على المعبد اليهودي في مدينة أولدنبورج شمال غرب ألمانيا أمس الجمعة.

وقال رئيس المجلس جوزيف شوستر، إن "المواساة من جانب مجتمع المدينة لها أثر جيد، كما أن التحرك السريع من جانب أجهزة الأمن إشارة مهمة نحن ممتنون لها".

كان مجهولون ألقوا ظهر أمس عبوة حارقة على أحد أبواب المعبد ما أسفر عن وقوع أضرار في الباب دون وقوع إصابة لأحد لكن الطائفة اليهودية أعربت عن شعورها بالصدمة جراء ما حدث.

وأكد شوستر أن كل الأمور تشير إلى وجود دافع معاد للسامية وراء الهجوم، وقال: "لن نسمح لأنفسنا بأن ننهزم، فالحياة اليهودية هي جزء من بلادنا، ألمانيا. من لا يرغب في القبول بذلك عليه أن يتحمل كافة العواقب القانونية لفعله"، وأعرب شوستر عن أمله في أن يتم كشف ملابسات الأمر على وجه السرعة.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أدانت الهجوم مساء أمس الجمعة وكتبت على منصة إكس: "الحريق المتعمد هجوم بغيض وغير إنساني على اليهود في أولدنبورج. أفكاري وتضامني مع الطائفة اليهودية".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنه يجب الكشف عن هوية الجاني أو الجناة ومحاسبتهم.