 نقل أكثر من 20 عاملا إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمصنع صلب بولاية جهارخاند الهندية - بوابة الشروق
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نقل أكثر من 20 عاملا إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمصنع صلب بولاية جهارخاند الهندية

نيودلهي - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 7:46 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 7:46 م

ذكر مسئولون هنود، أن حريقا نشب بمصنع "بوكارو" للصلب التابع لهيئة الصلب الهندية في ولاية جهارخاند اليوم السبت، مما أسفر عن نقل 23 عاملا إلى المستشفى لتعرضهم لاستنشاق الدخان، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وذكر بيان لهيئة الصلب الهندية أن الحادث وقع عندما كانت تجري أعمال صيانة في خط أنابيب الغاز المختلط الذي يتم من خلاله تزويد أحد أفران إعادة التسخين فى المصنع بالغاز.

وأضاف البيان أن العمال المصابين كانوا في المنطقة التى يقع فيها فرن إعادة التسخين وتعرضوا لاستنشاق الدخان الكثيف الناجم عن الحريق.

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