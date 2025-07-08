 بنجلاديش تعتزم إجراء مباحثات مع أمريكا لخفض أكبر للرسوم الجمركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنجلاديش تعتزم إجراء مباحثات مع أمريكا لخفض أكبر للرسوم الجمركية

دكا - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:22 ص

تعتزم بنجلاديش إجراء المزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل خفض أكبر للرسوم الجمركية، حتى بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 35% على السلع المستوردة من البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المقرر أن يعقد المسئولون مفاوضات تجارية حاسمة مع إدارة ترامب يومي 9 و10 يوليو الجاري للتوصل لحل، حسبما قال المستشار التجاري للحكومة المؤقتة اس كيه بشير الدين في حوار من واشنطن.

وأضاف "سوف نقدم ما لدينا ونبذل قصارى جهدنا للتوصل لوضع يعود بالنفع على الطرفين"، مضيفا أن الهدف هو التوصل إلى "أرضية مشتركة".


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