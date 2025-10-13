تقرير: هجوم بمسيرة أوكرانية يشعل النار في مستودع نفط بشبه جزيرة القرم

أشعل هجوم بمسيرة أوكرانية النيران في مستودع نفط كبير في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ونقلت تاس عن زعيم القرم سيرجي أكسيونوف قوله إن المسيرة أصابت المنشأة في مدينة فيودوسيا ليل الأحد، مما أدى إلى اندلاع الحريق. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأفادت التقارير بأنه تم إسقاط أكثر من 20 مسيرة فوق القرم. ويوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت 37 مسيرة فوق مناطق روسية متعددة، والبحر الأسود، وبحر آزوف. وكان المستودع نفسه قد تضرر في وقت سابق من العام الماضي جراء هجوم بمسيرة أوكرانية.

واستهدفت أوكرانيا مرارا منشآت الوقود خلف خطوط المواجهة في إطار استراتيجيتها لتعطيل سلاسل الإمداد الروسية. كما هاجمت روسيا أوكرانيا بالمسيرات والصواريخ.

ويوم الأحد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 3100 مسيرة، و92 صاروخًا، وحوالي 1360 قنبلة انزلاقية ضد أوكرانيا في الأسبوع الماضي وحده.

وتشن روسيا حربا على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.