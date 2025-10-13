كوريا الجنوبية تعتزم نشر قرابة 20 ألف شرطي خلال قمة أبيك

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه سيجري نشر قرابة 20 ألف شرطي لضمان السلامة العامة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) القادمة في مدينة جيونججو جنوبي شرقي البلاد.

وتجري الشرطة استعداداتها لضمان الأمن خلال القمة التي تستمر يومين ومن المقرر أن تبدأ في 31 أكتوبر، مع خطط لنشر 19 ألف فرد و181 دراجة دورية و156 سيارة دورية في المدينة بدءا من 26 من ذات الشهر، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال أوه بو-ميونج، رئيس وكالة شرطة مقاطعة جيونجبوك المكلفة بقيادة جهود السلامة العامة أثناء القمة: "سوف نضمن السلامة من خلال الاستجابة السريعة باستخدام المعدات المتقدمة". وأضاف: "الهدف هو ضمان سلامة عامة لا تهتز بأي تهديد".

وأشار أوه إلى أن جيونججو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 244 ألف نسمة، هي مدينة صغيرة نسبيا ذات طرق ضيقة، مما يمثل تحديات أمنية. ومن المحتمل أن يضطر رؤساء الدول الذين سيحضرون القمة إلى قطع مسافة ما للوصول إليها من المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وقال:"من أجل منع المواقف غير المتوقعة، مثل الاحتجاجات المفاجئة، وضمان السلامة، سنقوم بنشر أفراد الشرطة بكفاءة".

وأضاف أوه أن الشرطة تعمل أيضا مع دائرة الأمن الرئاسي والجيش لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وقال: "استعدادا لهجمات إرهابية محتملة باستخدام المسيرات، اتخذنا إجراءات لجميع السيناريوهات المتوقعة، مثل إقامة منطقة حظر طيران"، مشيرا إلى أن تمرينا لمكافحة الإرهاب بين الوكالات جرى الشهر الماضي في إطار هذه الجهود.