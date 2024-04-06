بايدن يتفقد موقع انهيار جسر بالتيمور ويتعهد بتقديم الدعم

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا بتقديم الدعم الاتحادي لإعادة بناء الجسر الذي انهار في مدينة بالتيمور بالقرب من واشنطن العاصمة خلال زيارته للموقع يوم الجمعة.



وكانت سفينة شحن قد اصطدمت بأحد أعمدة الدعم لجسر "فرانسيس سكوت كي" المكون من أربع حارات في ميناء بالتيمور في 26 مارس الماضي، مما أدى إلى انهياره وفقدان ستة عمال كانوا ينفذون أعمالا روتينية في ذلك الوقت ويعتقد أنهم لاقوا حتفهم في مياه ميناء بالتيمور الباردة.



وكانت السلطات الأمريكية قد أكدت في وقت سابق انتشال جثتي عاملين من العمال الستة.



وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في وقت لاحق يوم الجمعة إنه تم العثور على جثة ثالثة وانتشالها من بين الحطام.



وذكر سكوت في بيان: "في الوقت الذي أشعر فيه بالعزاء عندما أعرف أن هذا يقربنا خطوة واحدة من الانتهاء، فإن قلبي لا يزال مع جميع العائلات التي لا تزال تنتظر أحبائها بفارغ الصبر".



وتابع "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العائلات، وتوفير كل ما يحتاجونه للصبر خلال هذه المأساة التي لا يمكن تصورها".



وقام بايدن يوم الجمعة بجولة جوية لتفقد الحطام.



وقال خلال مؤتمر صحفي: "كما تعلمون، رأيت من الجو الجسر المدمر. ولكن هنا على الأرض، أرى مجتمعا متماسكا".



وتابع "أولويتنا الأولى هي إعادة فتح الميناء. هذا أحد أكبر مراكز الشحن في البلاد. وهو الميناء الأول في أمريكا في استيراد وتصدير السيارات والشاحنات الخفيفة".



وقال إنه تم تطهير قناتين للسماح بأعمال الإنقاذ. وأضاف بايدن أنه سيجري فتح قناة ثالثة لحركة المرور التجارية بحلول نهاية أبريل بينما سيتم فتح القناة الكاملة بحلول نهاية مايو.



وتابع "لن يهدأ لنا بال لإعادة بناء هذا الجسر بأسرع ما يمكن".



وأضاف بايدن أن المسؤولين عن الانهيار "سيخضعون للمحاسبة بأقصى حد يسمح به القانون".



ووفقا للنتائج الأولية، كانت هناك مشكلة في مصدر الطاقة بالسفينة قبل وقوع الحادث.