وزير التموين بمجلس الشيوخ: الدولة تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى

فاروق: استمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين و69 مليونًا بمنظومة الخبز

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، وذلك في ظل التحديات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، التي عقدت أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.

وأكد فاروق اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.

وأعلن عن اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق، وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.

ووجه التحية والتقدير لمجلس الشيوخ الموقر، مؤكدًا التزام الوزارة الدائم بالتكامل مع السلطة التشريعية، والعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تنعم بالأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليونًا بمنظومة الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، وإطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.