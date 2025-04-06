أكد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أحمد نادري ضرورة امتلاك طهران لقدرات الردع النووي، مبررا هذا الموقف بتجربة تعامل الولايات المتحدة مع دول مثل كوريا الشمالية.



وقال نادري في حوار مع وكالة "نوفوستي": "سبق أن شددت على ضرورة امتلاك إيران لردع نووي. هذا الموقف ليس مجرد رأي شخصي، بل يحظى باهتمام قطاع كبير من النخبة السياسية وأعضاء البرلمان وحتى الرأي العام (في إيران). فالتجربة التاريخية، وخاصة تعامل الولايات المتحدة مع دول مثل كوريا الشمالية، تثبت أن امتلاك القدرة النووية يزيد بشكل كبير من تكلفة أي إجراءات عسكرية محتملة".

ولفت النائب الإيراني إلى حالة كوريا الشمالية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث لم تتجرأ واشنطن على اتخاذ إجراءات عسكرية ضد بيونغ يانغ رغم التهديدات اللفظية، وذلك بسبب امتلاك الأخيرة لبرنامج نووي متطور وقدرات صاروخية باليستية.

واعتبر نادري أن توازن القوى في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بامتلاك إيران وإسرائيل ترسانات عسكرية متكافئة. كما دعا إلى إعادة النظر في عضوية إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بل ودراسة احتمال انسحابها منها، مشيرا إلى أن استمرار العضوية دون ضمانات أمنية حقيقية قد يضعف قدرات الردع الإيرانية.

جاءت تصريحات النائب الإيراني في وقت تشهد فيه الاتصالات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني نشاطا ملحوظا. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان قد أعلن سابقا رفض طهران لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن أي محادثات يجب أن تتم عبر وساطة طرف ثالث.

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وأكد بزشكيان استعداد طهران للحوار مع واشنطن من "موقع الندية"، مجددا رفضه للتهديدات الأمريكية واعتبر أن سلوك الولايات المتحدة تجاه إيران يتناقض مع طلبها التفاوض.

وتوعد ترامب إيران نهاية مارس الماضي بقصف "لم يروا مثله من قبل" إذا لم توافق طهران على اتفاق نووي جديد، وذلك بعد أن حدد لها مهلة شهرين لتوقيع الإتفاق.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تدرس مسارين محتملين لحل الملف النووي الإيراني – عسكري أو دبلوماسي – معربا عن تفضيله خيار المفاوضات.

وصرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في بأن طهران قد تضطر لتطوير أسلحة نووية إذا استمرت الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيطالب بهذه الخطوة لحماية أمن البلاد.