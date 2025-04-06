مسئول أمريكي: ترامب منح روسيا إعفاء من الرسوم الجمركية على خلفية محادثات حول الحرب في أوكرانيا

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفين هاسيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم فرض رسوم جمركية على الواردات الروسية خشية من مغبة إفسادها المحادثات الجارية بشأن التوصل لوقف إطلاق نار محتمل في الحرب في أوكرانيا.

وذكر هاسيت لقناة "أيه بي سي" اليوم الأحد أنه سيكون من غير المناسب "الزج بمسألة جديدة في منتصف هذه المفاوضات."

وكانت روسيا قد غابت بشكل لافت عن قائمة الرسوم الجمركية العقابية الواسعة التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق من الأسبوع، والتي شملت تقريبا جميع دول العالم - ومنها أوكرانيا.

وأوضح هاسيت أن هذا لا يعني أن روسيا تُعامل بشكل مختلف تماما عن الدول الأخرى، وأضاف أن ترامب يركز فقط على المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تفسير أولي بعد إعلان الرسوم الجمركية، إن روسيا لم تُدرج لأن العقوبات الأمريكية تمنع بالفعل أي تجارة ذات شأن معها.