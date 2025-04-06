إيقاف جوزيه مورينيو بعد الاعتداء على مدرب جالطة سراي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عن عقوبة المدرب جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فناربخشة، بعد اعتدائه على بوروك مدرب جالطة سراي.

وكان مورينيو قد تعدى على بوروك، خلال المباراة التي جمعت جالطة سراي وفناربخشة، في ربع نهائي كأس تركيا والي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

بعد نهاية هذا اللقاء، أبدى مورينيو رد فعل غريب للغاية، وهو ضرب مدرب جالطة سراي في أنفه حتى أسقطه أرضًا.

من جانبه، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي، عقوبة جوزيه مورينيو بالإيقاف ثلاث مباريات، وهي نفس العقوبة التي سيتم تطبيقها على 2 من جالطة سراي و6 من نادي فناربخشة.

ويعد هذا الإيقاف الثاني الذي يتعرض له مورينيو مع فناربخشة، في هذا الموسم، كما أنه يعاني من حيث النتائج والتعثر في كافة البطولات.

ويذكر، أن جالطة سراي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 71 نقطة، ويأتي فناربخشة في الوصافة برصيد 65 نقطة.