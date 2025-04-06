جوارديولا يدافع عن فودين بعد إساءة جماهير يونايتد

دافع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن لاعبه فيل فودين، بعد الإساءات التي تعرض لها خلال ديربي مانشستر أمام يونايتد.

مانشستر سيتي تعدل في وقت سابق من اليوم، الأحد، مع مستضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة توجيه بعض من جماهير مانسشتر يونايتد سباب إلى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي ووالدته.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي»: «تصرف الجماهير غير مقبول، لكن الأمر يتعلق بالمشجعين وليس مانشستر يونايتد».

وأضاف: «بصراحة، لا أفهم وجهة نظر من تورطوا في سب فودين ووالدته، إنه افتقار للنزاهة والرقي، ويجب أن يخجلوا من أنفسهم».

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن المباراة، بقوله: «خضنا مباراة صعبة على ملعب أولد ترافورد، لكنني أشعر بالرضا تجاه أداء لاعبي السيتي وخاصة ريكو لويس».

وأضاف: «ندفع بعناصر لديها حس تهديفي كبير مثل عمر مرموش وفودين وجوندوجان ودي بروين، مع عرضيات وتمريرات جيدة لهم».

وأتم: «العودة إلى مستوى مانشستر سيتي المعهود سيستغرق بعض الوقت، لقد بذل اللاعبون، قصارى جهدهم في لقاء اليوم».